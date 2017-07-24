МИД Польши обвинил международные корпорации в поддержке протестов в стране

Протесты, которые проходят в Польше из-за спорной судебной реформы, финансируются медиаконцернами, банками и международными корпорациями, оппозиция и часть европейских сил просто не приняла результаты президентских и парламентских выборов в стране, считает глава МИД республики Витольд Ващиковский.

"Оппозиция и часть европейских сил не приняли результаты президентских и парламентских выборов… Мы имеем дело с попытками свергнуть правительство. Вопрос судов, тех или иных реформ… — это только предлог", - заявил Ващиковский в эфире Польского телевидения.

По его мнению, протесты в стране не такие массовые, как их показывает телевидение.

"За этим (протестами) стоят гигантские деньги и влияние. Это медиаконцерны, банки и международные корпорации. Это серьезные силы, которые сейчас вмешиваются в ситуацию в Польше", - подчеркнул он.

В Польше с 21 июля продолжаются массовые акции протеста против судебной реформы. Сейм и сенат республики приняли три спорных законопроекта, которые реформируют работу судебной системы, в том числе Верховного суда. Оппозиция требует от президента Анджея Дуды, чья подпись необходима для вступления законов в силу, ветировать данные проекты. С критикой реформ выступила также Еврокомиссия, которая считает, что вступление законов в силу приведет к зависимости судебной власти от правящей партии.