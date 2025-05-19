Литва планирует купить военные корабли у Норвегии

Литва намерена приобрести у Норвегии военные корабли, способные выполнять различные функции. Об этом заявила министр обороны страны Довиле Шакалиене на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Туре О. Сандвиком.

Литовский министр отметила, что решение о приобретении кораблей должны принять до конца года.

"Мы очень интенсивно работаем, оценивая наши возможности приобрести корабли в Норвегии, сейчас рассматриваются определенные предложения, со стороны Норвегии также проводят оценку моделей кораблей, как этот процесс мог бы продвигаться дальше", – сказала Шакалиене, которую цитирует LRT.

Глава оборонного ведомства Литвы подчеркнула, что это решение значительно укрепит военные возможности страны, а также создаст "возможности для эффективного сотрудничества в контексте промышленного сотрудничества для нашей оборонной промышленности".

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

Кристерссон тогда говорил, что речь идет о "сотнях единиц" техники, а соответствующий меморандум о намерениях должны подписать весной 2025 года.

После этого литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые будут закупать эти страны, планируют собирать в Литве.