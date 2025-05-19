На президентских выборах в Румынии победил проевропейский кандидат

Либерально-прогрессивный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии.

После подсчета почти 99% бюллетеней Никушор Дан набирает 54% голосов, а его оппонент - ультраправый политик Джордже Симион - 46%, пишет AFP.

О победе Дана свидетельствовали также данные экзитполов.

Симион сначала отвергал первые данные о результатах голосования и заявил о собственной победе. "Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем об этой победе от имени румынского народа", - сказал он в прямом эфире перед своими сторонниками в Бухаресте после закрытия избирательных участков.

Аналогичные заявления он сделал в Facebook и сети микроблогов X.

Позднее Симион признал поражение и поздравил Дана. "Он победил на выборах, и это была воля румынского народа", - написал Симион.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 4 мая. По его итогам Симион набрал около 41% голосов, Дан - 21%

Повторные президентские выборы в Румынии были назначены после отмены результатов первого тура выборов, прошедших осенью 2024 года. Тогда неожиданно победил Кэлин Джорджеску, набравший 23% голосов. Во второй тур осенью вышла также правая центристка Елена Ласкони, получившая 19% голосов. Однако Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура, сославшись на "разведданные", подтверждающие иностранное влияние на выборы в пользу Джорджеску. Суд также запретил Джорджеску участвовать в повторных выборах, хотя социологи считали его фаворитом голосования.

В конце февраля 2025 года прокуратура Румынии возбудила против Джорджеску уголовное дело. Выдвинутые против него обвинения касаются подстрекательства к действиям, направленным против конституционного строя, дачи ложных показаний относительно финансирования избирательной кампании и создания фашистской и антисемитской организации. Политик все эти обвинения отрицает.

Симион заявлял, что в случае победы на повторных президентских выборах он может дать руководящую должность в правительстве Джорджеску.