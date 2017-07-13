Урожайность пшеницы в РФ и Украине выглядит по-разному на фоне дождливой погоды

Черноморские экспортеры - Россия и Украина - начали активную уборочную кампанию с ощутимым отставанием из-за дождливой погоды, при этом в России урожайность пшеницы пока превышает прошлогоднюю, а на Украине урожайность ниже, говорят аналитики и трейдеры.

Трейдеры задаются вопросом, смогут ли поставки из региона Черного моря и ЕС компенсировать сократившееся предложение из США, которое уже спровоцировало рост цен на пшеницу до двухлетних максимумов.

Минсельхоз США (USDA) уже несколько успокоил рынки, повысив прогноз производства в США.

Россия и Украина прогнозируют высокий урожай в этом году, который все же будет ниже прошлогодних рекордов.

По данным Минсельхоза РФ на 12 июля, в РФ обмолочено 6,4 миллиона тонн пшеницы с площади в 1,4 миллиона гектаров со средней урожайностью в 4,53 тонны с гектара.

Это меньше прошлогодних 9,8 миллиона тонн пшеницы, собранных с 2,4 миллиона гектаров, но урожайность составляла 4,01 тонны с гектара.

В основных экспортных регионах РФ - Краснодарском крае и Ростовской области - урожайность выше прошлогодней, но в Ставропольском крае - ниже.

"Темпы уборки урожая в этом году ниже прошлогодних, но как таковой задержки нет", - считают аналитики СовЭкона.

Они прогнозируют, что с наступлением сухой погоды на Юге России уборочная кампания войдет в привычный график.

Гидрометцентр РФ ожидает улучшения погоды в Поволжье, где также на этой неделе стартовала уборка урожая.

СовЭкон вчера повысил прогноз урожая пшеницы в этом году до 72,9 миллиона тонн. В 2016 году урожай составил 73,3 миллиона тонн.

USDA вчера повысил прогноз урожая пшеницы в РФ на 3 миллиона тонн до 72 миллионов тонн "так как условия роста на момент оценки аналогичны прошлогодним, когда Россия достигла рекордной урожайности".

При этом прогноз USDA на урожай на Украине был понижен на 1 миллион тонн до 24 миллионов тонн.

По данным на 11 июля Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, украинские фермеры собрали 1,4 миллиона тонн пшеницы с 7 процентов запланированной площади, что ниже прошлогоднего уровня в 3,7 миллиона тонн.

Средняя урожайность с гектара составляет 3,32 тонны, что ниже прошлогодних 3,72 тонны.

"Уборка идет очень медленно из-за дождей", - сказал украинский трейдер. По его словам, внутренние цены пшеницы растут и трейдеры сталкиваются со сложностями в исполнении контрактов.

Другой трейдер отметил, что качество зерна в начале уборочной кампании невысокое, но прогнозируется прекращение дождливой погоды, что повысит содержание протеина в зерне.

"Уже ясно, что рекордного урожая пшеницы не будет, но в то же время нет и никакой катастрофы", - сказал он, отметив, что ожидает урожай пшеницы в этом году вырастет до 24,5 миллиона тонн.