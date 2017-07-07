Полиция в Гамбурге попросила усиления из-за протестов против G20

Полиция Гамбурга требует дополнительного усиления из всех федеральных земель Германии на фоне масштабных протестов против проведения саммита "большой двадцатки", пишет газета Welt.

Сообщается, что правоохранители Берлина и земли Мекленбург-Передняя Померания уже направили дополнительные роты в Гамбург.

"Мы можем только надеяться, что не оправдаются слухи, согласно которым международные левые экстремисты хотят параллельно атаковать столицу", — сообщил изданию высокопоставленный источник в полиции.

До сих пор, по данным газеты, безопасность участников саммита обеспечивали 20 тысяч правоохранителей со всей страны. Полиция исходит из того, что в Гамбурге находятся восемь тысяч левых радикалов.

"Поступают тревожные сигналы. Ситуация обостряется. Полиция должна защищать основные права. Сейчас эти права попирают люди, готовые к применению насилия", - сообщил представитель профсоюза берлинской полиции.

По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны. В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.