Немецкая контрразведка готовится к протестам в ходе саммита G20 в Гамбурге

Контрразведка ФРГ готовится к массовым протестам в ходе саммита G20 в Гамбурге, заявил в понедельник, выступая в Берлине, глава Федерального ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маасен.

"Мы наблюдаем высокую мобилизацию в рядах левых экстремистов в связи с саммитом G20", — заявил Маасен, добавив, что "мы очень внимательно следим за тем, что именно обсуждается и готовится там".

По словам главы контрразведки, его ведомство делится получаемой информацией с полицией Гамбурга и федеральными властями. Он добавил, что "полицейские хорошо подготовлены к саммиту G20 в начале июля в Гамбурге".

Встреча глав государств и правительства стран "большой двадцатки", а также представителей ЕС состоится в Гамбурге 7-8 июля. Охранять порядок в городе во время мероприятия будут более 15 тысяч полицейских. Представители объединения антиглобалистов attack заявили ранее, что выведут до 150 тысяч человек на улицы города в знак протеста против проведения саммита.