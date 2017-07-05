Последнее обновление: 05.07.2017 17:02

Европарламент проголосовал за создание прокуратуры Евросоюза

В Европейском Союзе появится собственная прокуратура. Соответствующее решение приняли в Страсбурге в среду, 5 июля, депутаты Европарламента. Предполагается, что новая структура, в работе которой будут участвовать 20 стран-членов ЕС, начнет работу в 2020 году, сообщает агентство dpa.

В ее задачи войдут борьба с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере, в частности коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством с европейскими финансовыми средствами. По данным Еврокомиссии, только от трансграничного мошенничества с НДС экономика ЕС несет убытки в размере 50 млрд евро.

Расследование финансовых преступлений и вынесение приговоров традиционно входит в обязанности национальных институтов прокуратуры. Дебаты о создании общеевропейской прокуратуры шли в течение многих лет, поскольку не все 28 стран ЕС были согласны передать полномочия национальных органов юстиции структуре Евросоюза.

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