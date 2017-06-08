Последнее обновление: 08.06.2017 18:16

В ЕС появится европейская прокуратура

После многолетних дебатов Евросоюз договорился о создании собственной прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере.

Первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств, в том числе Германия, сообщил Совет министров юстиции стран ЕС в Люксембурге 8 июня.

Министр юстиции ФРГ Хайко Мас назвал это событие ясным сигналом, направленным против неправомерного использования финансов Евросоюза. Европейская прокуратура будет вести расследования по признакам преступлений, причиняющих ущерб финансовым интересам ЕС.

Речь идет не только о коррупции, отмывании денег и мошенничестве с европейскими финансовыми средствами, но и о трансграничном мошенничестве с НДС, в результате которых ЕС, по данным Еврокомиссии, ежегодно теряет налоговые поступления в объеме как минимум 50 млрд евро.

Решение о создании Европейской прокуратуры должно быть утверждено Европейским парламентом. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова полагает, что Европейская прокуратура приступит к работе в 2020 году.

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