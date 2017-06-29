ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита ЕФСР

Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме $300 млн.

Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Республике Беларусь четвертый транш финансового кредита ЕФСР в объеме $300 млн. Из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренной на поддержку Программы реформ Республики Беларусь в течение 2016-2017 годов, на сегодня, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено $1,4 млрд", - говорится в сообщении ЕАБР.

Решение о предоставлении транша принято Советом фонда 26 июня 2017 года на основании выполнения всех условий программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

В частности, не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики.

Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Третий транш кредита в размере $300 млн поступил в республиканский бюджет 26 апреля 2017 года.