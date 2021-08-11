ЕФСР обсуждает новый кредит с режимом Лукашенко

Евразийский фонд стабилизации и развития обсуждает с белорусскими властями новый кредит, сообщил и. о. исполнительного директора проектного блока ЕФСР Андрей Широков.

"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе. Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно", - сказал Широков, которого цитирует Интерфакс-Запад.

Он напомнил, что в 2020 году ЕФСР предоставил экстренное финансирование в размере $500 млн на поддержку бюджета Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

"Кредит был предоставлен с минимальной обусловленностью, которая сводилась к наличию у страны плана мероприятий по противодействию пандемии, а также обязательств по проведению сбалансированной макроэкономической политики", - отметил Широков.

В частности, программа предусматривала дополнительные ассигнования для системы здравоохранения и социальной защиты, соблюдение графика обслуживания государственного долга, проведение сбалансированной денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, добавил представитель ЕФСР.

Лукашенко в понедельник заявил, что просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо кредита на борьбу с пандемией коронавируса, который МВФ отказался предоставлять режиму.

"МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей", - посетовал пенсионер. - "Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал - если бы через Евразийский банк".

Беларусь в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой и могла бы получить $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией. Но Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения.

«МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - заявил тогда Лукашенко.