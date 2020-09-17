ЕАБР готов рассмотреть вопрос замещения ЕБРР в случае его выхода из проектов в Беларуси

Евразийский банк развития будет готов рассмотреть возможность замещения Европейского банка реконструкции и развития в случае его выхода из проектов в Беларуси.

Об этом сообщил зампредседателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает Интерфакс-Запад.

"В случае выхода ЕБРР из проектов в Беларуси Евразийский банк развития готов будет рассмотреть возможность замещения европейских коллег", - сказал Крайний.

Он добавил, что у "банка уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов».

"ЕАБР, к примеру, заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге", - напомнил зампред правления.

Текущий инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси составляет $971,1 млн.