В Польше упростили прием на работу иностранцев

Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который упрощает правила найма иностранцев на сезонные работы в Польше.

Целью законопроекта является адаптация национального законодательства Польши к директиве Евросоюза про условия въезда и проживания граждан третьих стран (не стран-членов ЕС) для трудоустройства на сезонную работу, пишет Радыё Рацыя.

Как сообщается на официальном сайте Сейма, закон касается граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Изменения в законе предусматривают, что кроме разрешения на работу, которые выдает воеводство на период до трех лет, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будет выдавать староста.

Содержание закона предусматривает создание реестра работы иностранцев, который будет содержать информацию про разрешения на работу и разрешения на сезонную работу. В реестр будет внесена информация старост про недостаток нужных кадров на местном рынке труда.

Законом предусмотрен платеж (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя про намерение взять на работу иностранцев.

Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей. Работу на основании заявления, которое зарегистрирует староста, можно будет выполнять в течение шести месяцев за период в следующие 12 календарных месяцев.