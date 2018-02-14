В Польше скандальный “исторический” закон заработает 1 марта

Изменения к скандальному закону об институте национальной памяти (ИНП) Польши, которым, в частности, предусматривается поправка об уголовном преследовании за отрицание преступлений “украинских националистов” против граждан Польши, опубликован в среду в польском правительственном вестнике.

Поскольку закон вступает в силу через 14 дней после его опубликования в правительственном вестнике, то он вступит в силу 1 марта.

Польский парламент проголосовал за изменения в закон о ИНП 1 февраля, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Дуда сообщил, что направляет закон для того, чтобы КС оценил, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний, и оценил положения уголовного характера, которые выплывают из этого закона.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

Израиль и США больше всего волнует положение о вводе уголовного преследования для всех, в том числе и иностранцев, кто приписывает польскому народу ответственность за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. В Иерусалиме побаиваются, что таким образом польская власть пытается запретить жертвам Холокоста и их потомкам говорить о преступлениях поляков против евреев. В Польше настаивают, что это не так, а речь идет лишь о том, чтобы никто больше не обвинял поляков как народ в геноциде против евреев и не употреблял термины "польские концлагеря", "польские лагеря смерти" и т.п.

В Израиле надеются, что направление Дудой закона в КС дает время и возможность, чтобы подискутировать о возможных изменениях в этот закон. Официальная Варшава не исключает согласования с Иерусалимом совместной позиции относительно упомянутого закона.

В то же время в Варшаве надеются, что смогут разъяснить украинцам положения этого закона во время встречи вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского 16 февраля в Варшаве.