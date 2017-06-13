Закон об адвокатуре в Беларуси принят без учета предложений БХК

Депутаты Палаты представителей Беларуси 13 июня без обсуждения приняли во втором чтении поправки в закон об адвокатской деятельности.

Теперь законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента - Советом Республики, а затем подписан Александром Лукашенко.

В справке к законопроекту говорится, что после первого чтения "замечаний и предложений от депутатов Палаты представителей не поступило" и что "замечания Совета министров Республики Беларусь учтены".

Между тем 16 марта состоялось совместное заседание профильных комиссий обеих палат Нацсобрания Беларуси, где были рассмотрены 22 предложения Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) о поправках в закон об адвокатской деятельности, и некоторые из них были одобрены. Однако, как сообщила корреспонденту DW одна из депутатов Палаты представителей на условиях анонимности, одобренные комиссией предложения правозащитников не прошли согласования "наверху".

Председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Наталья Гуйвик, которая представляла поправки в закон об адвокатуре во втором чтении, в интервью DW отказалась комментировать "пропажу" поправок от БХК. Вместо этого она посоветовала гражданскому обществу выступать со своими инициативами на первоначальной стадии, еще до внесения законопроектов в Палату представителей в первом чтении, потому что именно тогда принимается концепция законопроекта.

"Мы критиковали закон за гиперконтроль за адвокатами со стороны Минюста", - рассказал в интервью DW представитель БХК Гарри Погоняйло.

По его словам, принятые поправки дают Белорусской республиканской коллегии адвокатов возможность усилить контроль за адвокатами.

"Закон стал еще хуже для адвокатов, так как их возможности не расширились, а контроль за их деятельностью усилился", - посетовал правозащитник.

Чтобы работать в Беларуси адвокатом, необходимо получить соответствующую лицензию в Министерстве юстиции и состоять в одной из территориальных коллегий. В 2011 году в ходе процессов по делу кандидатов в президенты и участников акций протестов около 10 адвокатов были лишены Минюстом лицензий, исключены из коллегий адвокатов или не прошли переаттестацию.