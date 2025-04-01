Финляндия закрывает последнюю теплоэлектростанцию на угле

Последняя угольная тепло– и электростанция в Финляндии, работающая в активном режиме, будет окончательно остановлена во вторник. Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг позволит хельсинской энергетической группе Helen сократить свои выбросы и положить конец росту цен на электроэнергию для своих клиентов, заявил ее генеральный директор.

"Конечно, мы не можем сказать, что в Финляндии больше не будет сжигаться ни один грамм угля, поскольку существуют различные варианты решения кризисных ситуаций, но это действительно последняя угольная электростанция в Финляндии, которая ежедневно работает", – сказал генеральный директор Helen Олли Сиркка в интервью агентству.

Чтобы заменить ежегодное производство 175 МВт электроэнергии и 300 МВт тепла на станции в Салмисаари, которая прекращает свою работу, Helen будет использовать электроэнергию, отработанное тепло и тепловые насосы, а также продолжать сжигать пеллеты и древесную щепу, сообщили в компании.

"В долгосрочной перспективе мы намерены полностью отказаться от сжигания", – сказал Сиркка.

Прекращение работы электростанции позволит Helen сократить свои выбросы углекислого газа на 50% по сравнению с прошлым годом, а общие выбросы Финляндии – почти на 2%, говорится в сообщении.

За последние несколько лет в Финляндии стремительно выросли мощности по производству электроэнергии и тепла из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце. Это привело к резкому сокращению использования угля после того, как предыдущее правительство в 2019 году приняло закон о запрете использования угля с 2029 года.