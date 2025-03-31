Первая партия сертификатов на эксплуатацию пассажирских БПЛА выдана в Китае

Две китайские компании получили сертификаты на эксплуатацию автономных пассажирских беспилотников от Управления гражданской авиации Китая.

Таким образом, Китай вступил в стадию коммерческой эксплуатации автономных пассажирских дронов.

Данные два сертификата, ставшие первыми в своем роде в Китае, были получены китайскими производителями беспилотников EHang Holdings Limited (провинция Гуандун, Южный Китай)/ и Hefei Hey Airlines Co, Ltd. (провинция Аньхой, Восточный Китай).

Сертификат служит подтверждением того, что автономный пассажирский беспилотник соответствует стандартам безопасности и требованиям эксплуатации. Компании с сертификатом могут осуществлять коммерческие операции в разрешенных зонах, предоставлять платные пассажирские услуги и другие услуги, связанные с низковысотной экономикой, пишет Синьхуа.

Граждане и потребители смогут приобрести билеты в пунктах обслуживания в Гуанчжоу и Хэфэе, чтобы совершить экскурсии на низких высотах, осмотреть городские достопримечательности и воспользоваться разнообразными коммерческими пассажирскими услугами.