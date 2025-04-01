В Беларуси понизили охранный статус зубров, медведей и рысей

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 10 от 14 марта 2025 г.

актуализированы списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов, в том числе подвидов, разновидностей, диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу.

Согласно документу, охранным статусом наделены 213 видов диких животных и 310 видов дикорастущих растений. До 31 марта 2025 г. в аналогичные списки были включены названия 203 видов животных и 303 видов дикорастущих растений

Изменениями, в частности, предусмотрено понижение статуса некоторых животных из-за увеличения их популяций. Например, зубр и бурый медведь отнесены к IV категории (ранее III категория). К такой же категории отнесены рысь и барсук (ранее II категория).

Некоторые виды исключены из обновленных списков, в основном это насекомые. Среди таких – родственная понтопорея, броненосец связанный, авдотка и дозорщик-император. Другие виды, наоборот, были добавлены: обыкновенная горлица, мохноногий сыч, лошадь Пржевальского, голубянка арион, шелкопряд дубовый темнокрылый и др.

Постановление вступило в силу с 31 марта 2025 г.