С 1 апреля в Беларуси запускается базовый тариф на мобильную связь.

Подключить его можно у любого мобильного оператора страны, так как его введение является обязательным для всех.

В месяц по базовому социальному тарифу абонент получит 200 минут голосового трафика во все сети электросвязи на территории Беларуси, 2 Гб трафика передачи данных и 50 СМС-сообщений.

Что касается формирования цены, то государство определило порядок и рентабельность на уровне 25%. В августе прошлого года был принят указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", который определил требования к качеству связи, к покрытию и в том числе к финансовой стороне вопроса (каждый оператор будет тратить не менее 20% прибыли на развитие сети).

Специальный базовый тарифный план "Социальный Эконом" в компании А1 обойдется в 9,4 рубля в месяц. При этом некоторым категориям граждан (пенсионеры, инвалиды I-III групп и иные категории граждан согласно условиям акции) при предъявлении документа, подтверждающего право на льготы, будет предоставлена скидка. Стоимость тарифного плана для них составит 6 рублей в месяц.

У МТС базовый тарифный план "Супер Лайт"» предлагается по цене 9,4 рубля в месяц, у life:) тариф "Базовый" составляет 7,9 рубля.