В Италии расследуют полеты российских дронов над исследовательским центром

В Италии начали расследование возможных фактов пролетов российских дронов над исследовательским центром в городе Испра, что в провинции Варезе. Об этом агентству ANSA рассказали судебные источники.

Расследованием занимается антитеррористический отдел миланской прокуратуры.

Сообщается, что вероятные российские беспилотники могли по меньшей мере пять раз за последний месяц пролетать над центром.

В Испре расположены объекты Объединенного исследовательского центра ЕС. В этом районе также есть заводы итальянской оборонно-аэрокосмической группы Leonardo.

Ранее сообщалось, что над немецкой землей Рейнланд-Пфальц в конце 2024 года зафиксировали неизвестные беспилотники, которые не были сбиты или перехвачены.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.