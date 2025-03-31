Самая умная ИИ-модель Google стала доступна всем пользователям Gemini

Новейшая модель чат-бота Gemini от Google стала доступна пользователям без подписки.

2.5 Pro представили 25 марта, а уже 30 марта ее открыли для бесплатных пользователей, сообщили в компании.

Gemini 2.5 Pro подходит для решения сложных задач, включая математические вычисления, кодирование и рассуждения. В Google утверждают, что эта модель хорошо справляется с созданием приложений и редактированием кода. Например, может создать игру из одного промпта.

Новая модель уже доступна в веб-версии Gemini, компания работает над тем, чтобы добавить ее на смартфоны. Для бесплатных пользователей модель будет работать медленнее, чем в подписке, а контекстное окно будет меньше. Тем временем подписка с меньшим ограничением стоит около $22.