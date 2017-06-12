Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

Бельгия с начала года отказала в убежище более 74% просителей

Бельгия с начала текущего года отказала в предоставлении убежища 74,4% просителей, сообщил в понедельник генеральный комиссариат по делам беженцев и апатридов.

Ведомство применяет "сбалансированный подход, устанавливая легитимные потребности в защите и предотвращая необоснованные прошения, злоупотребления и процедурные проволочки", - сообщил журналистам представитель комиссариата.

В 2016 году иммиграционные власти Бельгии предоставили статус беженца более 14 тысячам просителей.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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