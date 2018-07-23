Последнее обновление: 23.07.2018 17:53

Власти Бельгии практически обнулили приток эмигрантов

Иммиграционное законодательство, вступившее в силу в Бельгии с января 2013 года, позволило сократить до минимума число выходцев из других стран, претендующих на получение бельгийского гражданства.

Как сообщило агентство Belga со ссылкой на данные, приведенные депутатами федерального парламента страны, если в 1996-2012 годах количество заявлений на натурализацию достигало 10 тысяч в год, то в 2017 году оно упало до 175, а в текущем году, по состоянию на сегодня, насчитывает лишь 104 прошения, переданных на рассмотрение в парламентскую комиссию по натурализации.

Согласно иммиграционному законодательству, желающим стать гражданами Бельгии предписано быть резидентами королевства в течение не менее пяти лет, владеть на бытовом уровне одним из трех официальных языков (французский, нидерландский и немецкий), быть интегрированными в общество и иметь работу, приносящую регулярный заработок.

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