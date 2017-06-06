Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 июня 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,862 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,867 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,098 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,105 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (не изменился).