В РФ создадут реестр госслужащих, уличенных в коррупции

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о создании в России ресурса-реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

В такой реестр будут попадать уволенные высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, пишет ИА "Финмаркет".

В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Соответствующая обязанность работодателя по включению в такой реестр работников уволенных по утрате доверия прописывается в Трудовом кодексе.

Принятый закон предполагает формирование единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Он позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм, говорится в пояснительных документах к законопроекту.

В сопроводительных документах приводятся данные, согласно которым в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тыс. чиновников за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Между тем, по мнению разработчиков, возникают риски, что при последующем трудоустройстве такого человека информация, касающаяся оснований увольнения, может быть скрыта. В связи с этим возникает необходимость формирования единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.