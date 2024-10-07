Последнее обновление: 07.10.2024 14:46

Бывшему замминистра обороны России предъявлено новое обвинение

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, следствие считает Иванова «организатором растраты» более 3,2 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Еще один из эпизодов растраты, по данным ТАСС, связан с покупкой двух паромов для Керченской переправы.

При этом Иванов отвергает свою причастность к обвинению в растрате.

Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Сергея Шойгу, был арестован в апреле этого года по делу о коррупции. Дело в отношении Иванова было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ — о получении взятки в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев говорил, что бывшего замминистра обороны обвиняют в получении «взятки в виде услуг» на сумму около 1,125 млрд рублей.

По версии следствия, Иванов «вступил в сговор» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны». Свою вину в получении взятки Иванов также отрицает.

Аресты высокопоставленных военных в России продолжаются с апреля. В частности, в СИЗО сейчас находятся бывшие замминистра обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов.

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