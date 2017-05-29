Глава спецслужбы ФРГ предупредил об угрозе терактов в стране

Германия остается одной из целей для террористов из "Исламского государства", считает глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен.

"Европа является целью террористов ИГ, - подчеркнул Масен в Берлине в понедельник, 29 мая. - При этом Германия, по нашим оценкам, входит в число их приоритетных целей". Он указал, что угроза терактов исходит также от радикальной исламистской группировки "Аль-Каида".

По мнению Ханса-Георга Масена, "Аль-Каида" по-прежнему способна совершить террористические атаки и может сделать это, чтобы не допустить "потери репутации".

В Германии растет число салафитов: за год оно увеличилось с 8650 до 10 тысяч человек. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) исходит из того, что в стране проживают 670 исламистов, угрожающих общественной безопасности и способных совершить теракт. Ежедневно, указал Масен, правоохранителям поступают сообщения о возможных приготовлениях к терактам. Глава спецслужбы отметил потенциальную опасность, которую представляют собой, по его словам, молодые исламские беженцы, достоверные данные о многих из них отсутствуют.

В 2016 году исламисты совершили в ФРГ 5 терактов, еще как минимум 7 сорвались либо были предотвращены. Федеральное ведомство по охране конституции полагает, что в обозримом будущем опасность терактов в Германии только возрастет.