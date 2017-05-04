В ФРГ вновь выросло число потенциальных террористов

В Германии вновь увеличилось количество исламистов, представляющих собой угрозу общественной безопасности. В настоящее время в соответствующей базе данных фигурируют имена 657 человек, которые, по мнению спецслужб, способны совершить теракт, сообщает в четверг, 4 мая, газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

Только в конце января таких лиц было 570. В середине марта глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) сообщил, что в Германии зарегистрированы 602 потенциальных террориста. С начала конфликта в Сирии число таких лиц увеличилось в четыре раза. Примерно половина из них находится на территории ФРГ, а около 100 - под стражей. Многие находятся под надзором полиции. Властям также известны имена 388 так называемых "релевантных лиц", то есть возможных пособников террористов.

Спецслужбы объясняют рост числа потенциальных террористов тем, что со времени теракта на рождественском базаре в Берлине в декабре прошлого года власти внимательнее отслеживают исламистов и оценивают угрозу по новой системе. Кроме того, поскольку джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) все чаще терпит поражение, все меньше исламистов с германскими паспортами готовы ехать в Сирию и Ирак, чтобы воевать на ее стороне.

Особую опасность для Германии представляют исламисты, вернувшиеся в ФРГ с боевым опытом.Сейчас спецслужбам известны имена более чем 920 людей, выезжавших из ФРГ, чтобы воевать на стороне ИГ. Более 70 из них активно участвовали в боевых действиях или прошли подготовку в тренировочных лагерях. Примерно 145 из них погибли в Сирии и Ираке.