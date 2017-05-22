Роскомнадзор получит доступ ко всем персональным данным россиян

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных.

После вступления документа в силу Роскомнадзор сможет получить доступ ко всем информационным системам в стране, где они обрабатываются, пишут "Известия". Нынешний административный регламент, утвержденный Минкомсвязи в 2011 году, дает службе возможность только обследовать информационную систему, получать доступ в помещения обработки данных, но не к самим данным.

Теперь же Роскомнадзор получит доступ для осуществления проверок организаций на предмет насколько содержание, объем, способ обработки, сроки хранения персональных данных соответствуют заявленным целям. Таким образом, у ведомства появится доступ к самим персональным данным, которые обрабатывает оператор.

В Минкомсвязи называют причиной разработки документа изменения, которые были внесены в статью 23 закона "О персональных данных" и наделили правительство полномочием определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных. Проект определяет, что Роскомнадзор будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где "предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке", отмечает издание.

Управляющий партнер юридической фирмы "Зарицын, Янковский и партнеры" (занимается сопровождением IT и интернет-компаний) Людмила Харитонова указывает на то, то положение имеет более высокий статус, чем регламент, и закрепляет основы проведения проверок. По ее словам, после принятия положения регламент приведут в соответствии с ним. Эксперт не видит ничего критичного в доступе Роскомнадзора к персональным данным, полагая, что их будут лишь просматривать, не копируя, что позволит проверять, где и какая информация хранится.

На прошлой неделе появилась информация о том, что в России в 2019 году появится сайт по контролю за распространением персональных данных. На этом портале россияне смогут проверить, кому предоставляли свои паспортные данные, и запретить их дальнейшее использование. За ведение сайта будет отвечать также Роскомнадзор.