Роскомнадзор рассказал о работе по замедлению торрент-раздач

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) блокирует «анонсеры», которые обеспечивают обмен данными между раздающими и скачивающими на торрент-трекере. Об этом ведомство рассказало на своей странице в Facebook.

«Анонсеры собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена, например о том, кто и какие файлы скачивает и раздает, на какой стадии у пользователей находится загрузка того или иного файла. На основании собранных сведений он дает IP-адреса пользователей, у которых можно скачать интересующий файл за оптимальное время», - пояснили в Роскомнадзоре.

В заявлении ведомства указывается, что блокировка «анонсеров» замедляет процесс раздачи файлов. Серверы с «анонсерами» блокируют по IP-адресу, отметили в Роскомнадзоре.

О своей борьбе с «анонсерами» ведомство рассказало в связи с годовщиной принятия «антипиратских» поправок в законодательство. Они были внесены 1 мая 2015 года в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и наделили ведомство полномочиями на так называемую пожизненную блокировку сайтов, контент которых нарушает авторские права.

Помимо борьбы с «анонсерами», в РКН отчитались, что в ведомство «поступило 1451 определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тыс. заявлений правообладателей в отношении 29 тыс. интернет-ресурсов» в связи с нарушением авторских прав. Федеральная служба ограничила доступ к 1,5 тыс. ресурсов, владельцы остальных сайтов сделали это самостоятельно.

Также во вторник, 2 мая, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса трех мессенджеров (BlackBerry, Imo, Lin) и видеочата Vchat.