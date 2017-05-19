Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,864 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,87 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,07 рубля, минимальная продажа выросла на 0,009 рубля и составила 2,079 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (снизился на 0,04 рубля).