Курсы наличной валюты в банках Минска на 18 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 1,86 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 1,865 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,07 рубля, минимальная продажа выросла на 0,02 рубля и составила 2,07 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (снизился на 0,02 рубля).