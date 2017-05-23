Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,851 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,856 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,006 рубля и составила 2,078 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,085 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 рубля (не изменился).