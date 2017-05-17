Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,854 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,857 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,016 рубля и составила 2,055 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,05 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,29 рубля (снизился на 0,01 рубля).