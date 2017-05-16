Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 мая 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,013 рубля и составил 1,855 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,011 рубля и составил 1,859 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,0044 рубля и составила 2,039 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,04 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 рубля (вырос на 0,02 рубля).