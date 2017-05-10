Доллар в минусе из-за увольнения Трампом директора ФБР

Доллар снизился в среду, а безопасная иена выросла после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, шокировав Вашингтон и спровоцировав бегство инвесторов от риска.

Коми возглавлял расследование, проводимое ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы 2016 года и возможного сговора с Москвой штаба Трампа. Демократы сразу же обвинили президента в политических мотивах.

Индекс доллара к 8.33 сбавил 0,2 процента до 99,437, отодвинувшись от трехнедельного пика вторника в 99,688.

Давление на доллар также оказало снижение доходности госбондов США. Доходность индикативных 10-летних гособлигаций снизилась до 2,388 процента на азиатских торгах с 2,407 процента во вторник.

К иене доллар также потерял 0,2 процента до 113,78 после достижения отметки 114,325 ночью - максимума с 15 марта.

Иену также поддержали возобновившиеся опасения о том, что Северная Корея, возможно, готовится к новым испытаниям оружия.

Евро торговался без изменений на уровне 123,90 иены, отодвинувшись от годового максимума в 124,58, достигнутого в понедельник.

К доллару евро вырос на 0,1 процента до $1,0886, вновь приблизившись к шестимесячному пику в $1,1024, достигнутому в понедельник после того, как центрист Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции.

Глава Европейского центробанка Марио Драги, как ожидается, выступит в Палате представителей Нидерландов позднее в среду. Инвесторы будут следить за тем, не изменит ли он свою миролюбивую риторику в свете недавнего укрепления экономики еврозоны.