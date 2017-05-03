Microsoft запретила менять стандартный браузер в новой Windows

В новой версии операционной системы Windows 10 S нельзя будет поменять браузер, установленный по умолчанию. Об этом говорится в разделе ​FAQ (Часто задаваемые вопросы), посвященном новой версии ОС.

Пользователь сможет установить другой браузер, скачав его из официального магазина приложений Windows Store, однако все скачанные файлы и ссылки будут открываться только в стандартном Microsoft Edge. Кроме того, нельзя будет поменять дефолтную поисковую систему. Стандартным поисковиком в Edge и Internet Explorer будет Bing. Другие поисковики в магазине приложений не представлены.

Microsoft представила новую версию операционной системы Windows во вторник, 2 мая. Windows 10 S — облегченная версия Windows 10, предназначенная главным образом для школьников и студентов. Приложения на Windows 10 S можно будет установить только из Windows Store. По словам разработчиков, это нужно для обеспечения безопасности. За $49 Windows 10 S можно будет улучшить до Windows 10 Pro.

Одновременно с обновленной операционной системой Microsoft презентовала новый ноутбук Surface Laptop с процессором Intel седьмого поколения. Разработчики корпорации утверждают, что этот компьютер с предустановленной Windows 10 S сможет проработать до 14,5 часов без подзарядки. Цена на Surface Laptop стартует от $999.

Как ожидается, Surface Laptop составит конкуренцию выпущенному корпорацией Google Хромбуку, который работает на урезанной операционной системе Chrome OS.