Байден подписал указ, направленный на борьбу с дефицитом в полупроводниковой отрасли

Президент США Джо Байден подписал указ, целью которого является решение проблемы с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции.

Подписанный указ запускает 100-дневное исследование федеральными агентствами цепочек поставок четырёх важных категорий продуктов, включая полупроводниковые чипы и аккумуляторы большой ёмкости для выпуска электромобилей, передает Reuters.

Представитель администрации Байдена заявил, что по мере того, как инициированное расследование будет выявлять недостатки в цепочках поставок, будут приниматься необходимые для их устранения меры, передает Reuters.

В целом указ Байдена нацелен на уменьшение зависимости США от Китая в отношении конкретных продуктов, таких как полупроводниковые чипы. По мнению президента США именно нехватка чипов создала очень серьезную проблему в экономике, затронув не только производителей компьютеров и смартфонов, но и, например, автопроизводителей. Байден сказал, что представители его администрации будут взаимодействовать с лидерами отрасли, чтобы найти решения для устранения дефицита.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, на американские полупроводниковые компании приходится 47 % мировых поставок микросхем, но только 12 % чипов производится на территории США, поскольку большая часть продукции выпускается за границей. К примеру, в 1990 году на США приходилось 37 % мирового производства полупроводниковой продукции.