Прибыль Microsoft выросла за счет улучшения спроса на облачные сервисы

Microsoft Corp в четверг отчиталась об увеличении прибыли на 3,6 процента во втором квартале финансового года благодаря росту быстроразвивающегося подразделения облачных вычислений, но зафиксировала небольшое снижение маржи в подразделении, включающем облачную платформу Azure.

Валовая маржа подразделения, которое компания называет "коммерческим облачным" бизнесом, включающего Azure и версии онлайн-продукта Office 365, составила 48 процента, сообщил глава отдела связей с инвесторами Крис Сух.

Выручка подразделения, которое Microsoft называет "умным облаком", включающего Azure и программное обеспечение для дата-центров, увеличилась на 8,0 процента до $6,9 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков в $6,37 миллиарда, согласно исследовательской компании FactSet StreetAccount.

Компания прогнозирует, что выручка подразделения составит $6,45-6,65 миллиарда в текущем квартале по сравнению с $6,61, прогнозируемыми FactSet.

Выручка Azure без учёта колебания курса валюты выросла на 94 процента в годовом исчислении по сравнению с 121 процента кварталом ранее.

Продажи Office 365 корпоративным клиентам увеличились на 49 процентов против роста на 54 процента в предыдущем квартале.

Продажи подразделения персональных компьютеров, включающего Windows, снизились на 5,0 процента до $11,8 миллиарда.

Компания в декабре завершила сделку о покупке оператора социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn за $26,2 миллиарда.

LinkedIn обеспечила рост выручки в квартале на $228 миллионов, сообщила Microsoft, но отчиталась о чистом убытке в размере $100 миллионов, или одного цента на акцию.

Без учета ряда статей баланса Microsoft заработала 84 цента на акцию в квартале, превысив усреднённый прогноз Уолл-стрит в 79 центов, согласно данным Reuters.

Чистая прибыль компании выросла до $5,20 миллиона, или 66 центов на акцию, в квартале, завершившемся 31 декабря, с $5,02 миллиарда, или 62 центов на акцию, годом ранее. (bit.ly/2kpo0w6)

Скорректированная выручка без учёта LinkedIn составила $25,838 миллиарда, тогда как аналитики в среднем ожидали $25,298 миллиарда.