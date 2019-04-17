Квартальная выручка IBM не дотянула до прогнозов

International Business Machines Corp во вторник отчиталась о более сильном, чем ожидалось, снижении выручки в первом квартале на фоне ослабления спроса на большие ЭВМ и укрепления доллара.

Выручка всех ключевых подразделений технологического гиганта, за исключением облачного бизнеса, не дотянула до прогнозов аналитиков.

Выручка подразделения, включающего бизнес-разработки больших ЭВМ, упала на 11,5 процента до $1,33 миллиарда, не дотянув до составленного FactSet прогноза на уровне $1,37 миллиарда.

Общая выручка IBM снизилась на 4,7 процента до $18,18 миллиарда в первом квартале, завершившемся 31 марта, в то время как аналитики в среднем ждали показатель на уровне $18,46 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Чистая прибыль снизилась до $1,59 миллиарда, или $1,78 на акцию, с $1,68 миллиарда, или $1,81 на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением особых статей баланса составила $2,25 на акцию и превысила прогноз аналитиков на уровне $2,22 на акцию.

Компания сохранила прогноз скорректированной операционной прибыли в 2019 году на уровне “как минимум” $13,90 на акцию. Аналитики в среднем ждали показатель в $13,91 на акцию.