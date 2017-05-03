Последнее обновление: 03.05.2017 17:52

Microsoft представила новый ноутбук Surface Laptop

Корпорация Microsoft представила на презентации в Нью-Йорке новый ноутбук Surface Laptop.

Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Ноутбук получил 13,5-дюймовый сенсорный экран PixelSense с разрешением 3,4 Мп и процессор Intel Core i5 или i7 (в зависимости от комплектации). Вес Surface Laptop составляет около 1,3 кг, толщина — 9,9–14,47 мм. Разработчики Microsoft подчеркивают, что ноутбук оснащен тончайшим сенсорным LCD-монитором. Устройство будут выпускать в четырех цветах: платина, графитовое золото, кобальтовый синий и винный.

По словам разработчиков Microsoft, время работы ноутбука от аккумулятора составляет до 14,5 часа.

«Когда придет время расслабиться, вы сможете посмотреть 14 эпизодов своего любимого телешоу, не подключая ноутбук к электросети», - заверяют они.

Surface Laptop появится в продаже 15 июня, его цена стартует от $999. В ряде европейских стран, США и Австралии ноутбук уже доступен для предзаказа.

Surface Laptop будет работать на новой операционной системе Windows 10S, презентация которой также состоялась во вторник, 2 мая. Как отмечает Mashable, система представляет собой облегченную версию Windows 10, которая в первую очередь рассчитана на студентов, преподавателей и администраторов, у которых нет времени лишний раз беспокоиться об установке обновлений.

The Verge называет Surface Laptop ответом Microsoft на хромбук, который выпускает Google под управлением операционной системы Chrome.

Корпорация Microsoft выпускает несколько устройств под брендом Surface: планшеты Surface и Sufrace Pro, гибрид ноутбука и планшета Surface Book, моноблок Surface Studio и смарт-экран Surface Hub для офисов.

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