Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

IT-миллионеры обзаводятся бункерами и оружием на случай апокалипсиса

IT-миллионеры из Кремниевой долины скупают оружие, патроны, мотоциклы и подземные бункеры на случай конца света, пишет газета The Independent.

Сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман полагает, что как минимум половина богачей Калифорнии активно готовятся к апокалипсису.

Так, например, экс-менеджер Facebook по продукту Антонио Гарсия Мартинес на приобретенной земле на острове в Тихом океане построил дом, оснащенный генераторами и солнечными батареями, а также закупил оружие.

Бывший генеральный директор портала Reddit подчеркнул, что затраты на обустройство бункеров оправданы.

Как отмечает The Independent, ведущие IT-специалисты больше всего боятся искусственного разума. По их логике, "умные" устройства могут заменить множество рабочих мест и устроить "бунт" против человечества.

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