Польша за год увеличила армию на 10 тысяч военных

Вооруженные силы Польши в 2016 году выросли на 10 тыс. человек, а в Генштабе изменения на руководящих должностях касались 90% персонала. Об этом информирует Министерство национальной обороны (MON) Польши.

"Состоялся рост количества военнослужащих из 96 тыс. в 2015 году до 106 тыс. в 2017 году", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что за этот период приостановлена волна увольнений военнослужащих в запас. В частности, в 2016 году уволены на свыше 650 военнослужащих меньше, чем планировалось ранее.

Количество офицеров, которые учатся в вузах, в Польше выросло из 490 человек в 2015 году до 906 в 2017 году.

Глава MON Антоний Мацеревич осуществил широкую ротацию кадров на высших должностях в армии, "замещая офицеров, назначенных "Гражданской платформой" (бывшей провластной силой - ред) на офицеров, которые получили боевой опыт в Ираке, Афганистане, а также в учениях с войсками НАТО". В Генштабе Польши эти изменения составили 90%, а в Генеральном командовании - 82%.

По оценкам многих польских военных экспертов, а также бывших генералов и офицеров высокого ранга, массовые, часто достаточно неожиданные отставки в руководстве армии подрывают оперативную готовность ВС Польши, а также их способность к адекватным действиям в случае военной угрозы. С этим утверждением соглашаются политики оппозиции. Впрочем, провластные политики опровергают все обвинения, отмечая, что при каденции министра Мацеревича армия стала более численной и боеспособной.