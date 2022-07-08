Сейм Польши облегчил привлечение средств к финансированию армии

Сейм Польши принял поправки в закон о защите Отечества, которые облегчат привлечение средств в Фонд обеспечения вооруженных сил страны.

Изменения призваны быстрее накапливать средства на модернизацию армии. Речь идет не только о выпуске облигаций, но и о привлечении безвозвратных ссуд и кредитов, сообщает "Польское радио".

Поправки также предусматривают возможность Польши участвовать в военных программах, реализуемых через НАТО. Это позволит получить доступ к большему рынку модернизации.

Закон о защите Отечества был введен в действие 23 апреля. Министерство национальной обороны много месяцев работало над его положениями, но начало войны в Украине ускорило работу.

Акт предусматривает увеличение численности польской армии до 300 тысяч солдат и 50 тысяч добровольцев из состава войск территориальной обороны.

Также вводится новый вид службы – добровольная срочная служба сроком на один год. В минувшие выходные первые несколько сотен добровольцев приняли военную присягу.