В ЕС собрали 3,5 млн подписей против торгового соглашения с Канадой

Три с половиной миллиона граждан Евросоюза поставили подписи под петицией, призывающей Европарламент (ЕП) не ратифицировать торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), сообщило во вторник интернет-издание EUobserver.

"Активисты передали вице-председателям Европарламента Ульрике Луначек и Димитриосу Пападимулису петицию против торгового соглашения ЕС-Канада, подписанную 3,5 миллионами человек", — пишет EUobserver.

В конце января CETA одобрил комитет ЕП по международной торговле, "за" проголосовали 25 депутатов, "против" — 15, еще один воздержался. СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% тарифов, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год. Оценку CETA давали различные профильные комитеты ЕП, на основе их мнения комитету ассамблеи по международной торговле предстояло дать "зеленый свет" вынесению соглашения на ратификацию Европарламентом.

В декабре комитет ЕП по вопросам занятости и социальным делам большинством голосов рекомендовал ассамблее не ратифицировать CETA. При принятии решения парламентарии исходили из экспертных оценок, что вступление в силу CETA в лучшем случае приведет в ближайшие шесть-семь лет к увеличению числа рабочих мест в ЕС на 0,018%, а в худшем работы могут лишиться свыше 200 тысяч европейцев.

Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября. Оно начнет частично предварительно применяться Евросоюзом после одобрения Европарламентом. Для окончательного вступления в силу необходима будет ратификация соглашения всеми странами Евросоюза.