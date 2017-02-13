РФ отложила пенсионную реформу на послевыборный год, чтобы "не ставить всех на уши" - Минфин

Российские власти отложили на 2019 год внедрение пенсионной реформы, в ходе которой обязательный накопительный элемент будет отменен и гражданам предложат формировать накопления добровольно.

В прошлом году Минфин и Центробанк собирались реализовать реформу с 2018 года.

"Сейчас мы считаем, что наши предложения более правильно реализовывать после 2018 года, наверное с 2019 года", - сказал в понедельник министр финансов Антон Силуанов в интервью Газете.ру.

Его заместитель Алексей Моисеев объяснил перенос сроков реформы необходимостью плавного переходного периода:

"Мы, честно говоря, думали, что мы за 2016 год законопроект напишем. Получилось так, что мы только сейчас вот договорились буквально о каких-то принципиальных позициях, и сейчас начинаем писать собственно сам законопроект. Поэтому, чтобы не ставить всех на уши, мы такой вот плавный переходный период и предполагаем", - сказал Моисеев журналистам.

Больше всего разногласий о реформе Минфин имел с социальным блоком правительства.

Силуанов объяснил перенос сроков необходимостью увязать пенсионную реформу с предложениями о налоговой системе: "У нас появятся налоговые преференции для тех, кто будет участвовать в системе добровольного накопления на пенсию".

Центробанк РФ рассчитывает, что законопроект о новой пенсионной системе будет подготовлен весной, его обсуждение займёт осеннюю сессию Госдумы и план минимум для властей - пройти первое чтение осенью 2017 года.