Правительство РФ все-таки решилось повысить пенсионный возраст

В правительстве принято принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян.

Источники, близкие к правительству, сообщили "Известиям" о том, что обсуждение уже перешло в технологическую плоскость, и сейчас ведутся дискуссии лишь о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий.

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - заявил один из источников. Предполагается, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, не исключил, что заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

Окончательного решения по вопросу параметров повышения пока нет. На данном этапе существует несколько позиций по вопросу о том, как именно оно будет происходить. Один из проектов предполагает постепенное, с шагом на шесть месяцев в год, повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет.

Еще один вариант предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет. Один из участников правительственных совещаний сообщил изданию о том, что социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет. По данным главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года и одновременное увеличение возраста для выплат социальной пенсии позволит снизить расходы бюджета на пенсионные выплаты пенсионерам с 2030 года почти на 640 млрд рублей.

Не исключается, что при повышении пенсионного возраста для россиян будет принят за основу опыт госслужащих. С 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих. Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на шесть месяцев в год. По расчетам ПФР, изменения коснутся около 70 тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на пенсию.