Последнее обновление: 13.02.2017 17:53

В Бухаресте тысячи протестующих образовали румынский флаг

Десятки тысяч участников акций протеста в воскресенье, 12 февраля, вновь собрались в Бухаресте у здания румынского правительства, требуя отставки руководства страны во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну.

Еще около тысячи человек протестовали у президентского дворца, добиваясь ухода с поста президента страны Клауса Йоханниса. В конце акции демонстранты образовали огромный флаг Румынии, подсветив красные, синие и желтые полоски бумаги.

Протесты длятся уже почти две недели, хотя и стали менее многочисленными, чем вначале. В воскресенье демонстрации проходили не менее чем в 8 городах. В Бухаресте на улицы вышли около 50 тысяч человек, а в Клуж-Напоке - около 10 тысяч. Нынешние протесты стали крупнейшими в Румынии со времен революции 1989 года.

Первоначально протесты спровоцировал законопроект, согласно которому в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по коррупционным делам. В начале февраля стало известно об отмене скандального декрета. Несмотря на это, оппозиция пыталась вынести правительству вотум недоверия, однако не смогла заручиться поддержкой достаточного количества депутатов.

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