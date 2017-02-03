Румынские министры покидают правительство на фоне крупнейших уличных протестов

Министр юстиции Румынии временно сложил полномочия, а другой член кабинета подал в отставку в четверг на фоне разногласий внутри возглавляемого левоцентристами правительства из-за распоряжения о декриминализации ряда коррупционных преступлений. Декрет спровоцировал самые массовые протесты со времён падения коммунистического режима в 1989 году.

На следующее утро после того, как 250.000 протестующих вышли на улицы, министр по делам бизнеса, торговли и предпринимательства Флорин Жьяну подал в отставку в связи с распоряжением, которое может привести к амнистии нескольких десятков обвинённых в коррупции чиновников. Он сказал, что иначе не сможет взглянуть в глаза своему ребёнку.

Румынское госинформагентство Agerpres затем сообщило, что министр юстиции Флорин Йордаке передал полномочия своему заместителю до 7 февраля.

Румыния, в которой проживает 20 миллионов, вошла в состав Европейского союза в 2007 году, но столкнулась с проблемами в борьбе с масштабной коррупцией. Новый указ, поспешно принятый властями во вторник, в частности декриминализирует акты злоупотребления служебными полномочиями, если ущерб бюджету не превышает 200 тысяч леев ($48.000).

Несогласные с указом утверждают, что он сведёт на нет прогресс в борьбе со взятками. США, Германия и Европейская комиссия также раскритиковали инициативу румынских властей.

Президент страны Клаус Йоханнис, бывший лидер оппозиционной правоцентристской Либеральной партии, подал иск в Конституционный суд с требованием аннулировать указ, который должен вступить в силу спустя чуть более недели, последовав за ведущим румынским судебным регулятором.

По словам критиков, указ выгоден десяткам госслужащих, в отношении которых проводится расследование либо ведётся судебное разбирательство по делу о коррупции. В их числе лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня. Румынские власти эти утверждения отрицают.