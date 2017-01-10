Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

В США готовят "всеобъемлющие" санкции против России

Группа американских сенаторов готовит законопроект о новых санкциях в отношении России за попытки вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США.

В разработке документа участвуют сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также два сенатора-демократа Бен Кардин и Роберт Менендес.

По словам Маккейна, новые ограничительные меры будут "всеобъемлющими". Других деталей он не назвал.

8 января будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в Соединенных Штатах. Прежде Трамп отрицал вмешательство Москвы в избирательный процесс. 6 января избранный президент США ознакомился с совместным докладом американских разведслужб о причастности Кремля к хакерским атакам на компьютерные системы в США.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование