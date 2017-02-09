Россию лишат чемпионата мира по биатлону 2021 года

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. В противном случае IBU в одностороннем порядке лишит РФ этого права. Такое решение принято на экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов в среду, 8 февраля, в австрийском Фибербрунне.

Новое место проведения ЧМ-2021 определится в сентябре 2018 года в ходе очередного конгресса IBU.

Кроме того, Международный союз биатлонистов решил сформировать рабочую группу, которая разработает более жесткие антидопинговые правила. Речь идет об увеличении суммы штрафов для национальных федераций и сокращении квот на участие спортсменов в международных соревнованиях в случае выявления использования запрещенных препаратов. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже к сезону 2017/2018 года.

Участники конгресса в Фибербрунне обсудили также предложение ряда спортсменов увеличить до восьми лет максимальный срок дисквалификации биатлонистов за применение допинга. Однако IBU отказался от этой идеи после письма, полученного от Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем содержалось напоминание о том, что наказание, налагаемое федерациями, не может быть строже того, что прописано в кодексе WADA.

Ранее в IBU пришло письмо за подписью более чем 150 биатлонистов из разных стран с призывом ужесточить борьбу с допингом. В конце января стало известно, что IBU открыл расследование в отношении Союза биатлонистов России в связи с обвинениями по поводу массового применения допинга в российском спорте, которые содержались во второй части доклада независимой комиссии WADA. IBU также продолжает следственные действия в отношении семи российских атлетов с декабря 2016 года.